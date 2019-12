Cartas al editor

A raíz del gran eco que ha causado la canción feminista “Un violador en tu camino”, tanto en redes sociales como en el mundo, quiero referirme a lo que desde mi criterio es una campaña que, más que promover la igualdad, lo que hace es generalizar a todos los hombres, pues en diversas marchas ellas exigen igualdad y quieren que no las maltraten, pero no permiten siquiera que pase un hombre porque lo agreden.

Según datos de Iudpas, en el año 2018 el 89.7% de las víctimas por homicidios fueron hombres, y tan solo el 10.3% mujeres; si hablamos de suicidios, también los hombres representan el porcentaje más alto con 76.2% y entrando al tema de las violaciones infantiles, nuevamente es el género masculino el que resulta más afectado con un 52.2%, entonces al menos en Honduras, no son el grupo más vulnerable; tampoco se puede poner en tela de juicio que la nuestra sea una sociedad machista, pero algunas mujeres no entienden que nunca serán como los hombres, y tampoco realizarán las mismas labores, ustedes las mujeres son más delicadas, no son aptas para ejercer trabajos de construcción por ejemplo, y no estoy diciendo que no se pueden desempeñar en esa labor, pero si una mujer trabajara bajo el sol ocho horas el día que le viene su período menstrual, y sufre de dolor de vientre, se vería muy afectada por las condiciones de su trabajo.

El hombre y la mujer ejercen un rol en la sociedad igual de importante pero distinto, quieren legalizar el aborto, pero exigen que no las maten, qué paradoja tan absurda, ¿en qué momento la mujer pensó que vale menos que el hombre? Cuando dicen que el violador eres tú, no especifican, al contrario generalizan, entonces, también lo son sus padres, sus hermanos, sus hijos… son un grupo bastante intolerante, que en vez de unir la sociedad que muy fragmentada está ya, solo la siguen polarizando, claro que se les tiene que respetar, pero lastimosamente no vivimos en un mundo igualitario, en África muchos niños mueren de hambre, ellos sí tienen mucha vulnerabilidad. Pero crear una guerra por peticiones ideológicas es un acto arbitrario.