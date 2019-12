Cartas al editor

Uno de los sentimientos más poderosos que hay en el mundo es el amor. Por amor cuidas lo que amas, por amor trabajas para mantener a tu familia, por amor te levantas cada mañana para seguir estudiando lo que tanto anhelas, por amor viajas cientos de kilómetros para poder ver a esa persona tan especial en tu vida, por amor haces eso y muchas cosas más, pero ¿qué pasa cuando no hay amor hacia ti mismo? Cuando te rechazas por lo que eres y vives tratando de amar más a los demás, si en realidad eres tú quien necesita de tu propio amor.

Según los psicólogos, la falta de amor propio es evidente cuando alguien tiene fuertes sentimientos de inseguridad, soledad, miedo, enfado, vergüenza o culpa y por consecuencia terminan permitiendo el maltrato emocional, psicológico y hasta físico, en los casos más graves.

Y ahí empieza una vida de arduo trabajo intentando ser el o la mejor para todos, pero no para ti mismo.

Nadie puede amar a alguien más si no se ama así mismo, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo puedes dar amor si tú mismo no lo tienes? Para amarte debes aceptarte; para aceptarte debes conocerte y para conocerte debes sumergirte en la profundidad de tu ser.

No sé qué batallas te ha dado la vida, pero no hay nada que justifique el que no te ames, el que no quieras ayudarte.

Acéptate tal y como eres; somos seres humanos y es imposible no cometer errores.

No puedes compararte con los demás, eres único y exclusivo y ese es un regalo que Dios te ha obsequiado desde lo eterno.

Te debes a ti mismo un abrazo, te debes una salida, te debes un beso, pero primordialmente, te debes mil oportunidades para amarte.

No renuncies a las huellas de tu alma tratando de encajar con los demás en un mundo superficial; porque al final eres único y exclusivo.