Cartas al editor

Bronnie Ware, una enfermera australiana, experta en cuidados paliativos y enfermos terminales, acuñó su libro llamado: “Los cinco principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir”.

La enfermera escribió en su libro las “confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte”, lo que hubieran querido hacer o no hacer. Y uno de los principales arrepentimientos de mucha gente es “ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer”.

Y creo que nos pasa a la mayoría; nos planteamos sueños grandes, pero nos paraliza el miedo del que dirán o nos preguntamos y, ¿qué tal que no salga como yo esperaba?

Y una vez que entra la duda a la cabeza, empieza a entrar el temor al corazón.

Hay hombres con grandes lujos y que tienen millones en su cuenta bancaria, tienen muchos autos ostentosos (pensaríamos que son felices), pero viven miserables porque no tienen a la mujer de su vida, y todo porque no tuvieron la audacia de conquistarla y enamorarla. Todo lo que nos pasa en la vida, ya sea bueno o malo, nos deja una gran lección, pero y lo que no hiciste; la batalla que no luchaste, la decisión que no tomaste, lo que no amaste, lo que no pudiste vivir, pero hubieras podido, ¿dónde quedara?

Si crees que al final de tu vida vas a arrepentirte de algo que no hiciste, es momento de que empieces a hacerlo ahora.

Pueda que no tengas una segunda oportunidad, no volverás a tener veinticinco años otra vez, la vida no es a prueba y error, estamos en vivo y en directo.

Cuida tu trabajo, pero no descuides el tiempo de calidad familiar. Anímate a hablarle a esa persona que tantas amas secretamente.

Perdona a quienes te dañaron, porque no merecen tu sufrir.

Empieza a hacer aquello que tanto te apasiona y que no te importe nada lo que digan porque al final de tu vida no vas a arrepentirte de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste.

