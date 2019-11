Cartas al editor

Algunas veces la vida se vuelve un campo de batalla, salimos victoriosos de ciertas batallas, pero unas cuantas tantas perdemos la guerra, y es ahí donde disparan flechas en nuestro corazón que se hunden hasta lo más profundo de nuestro ser, quedando allí por mucho tiempo.

Hay temas del alma que no han sido resueltos todavía y cuando las emociones no pueden ser expresadas, el cuerpo lo somatiza en forma de dolor o enfermedad. Produciendo un malestar físico que médicamente no puede ser explicado, sino hasta solucionar el asunto que corroe nuestra vida, y eso produce que nuestro cuerpo hable lo que por mucho tiempo nuestra alma lleva callada. Ya sea todo esto por estrés, ansiedad, la pérdida de un familiar, por alguna ruptura amorosa, incluso hasta por envidias y rencores.

Creemos que el tiempo es un sanador cuando en realidad es un embustero; creemos la falacia de que al pasar el tiempo el corazón irá sanando cuando muchas veces lo único que hace es ponerle una sábana al dolor, lo cubre pero sigue ahí. Y pensamos que olvidamos ese momento que destruyó el corazón, pero no lo olvidamos, está ahí, y duele.

En algún punto de la vida vamos cargando en una maleta todo aquello que en su tiempo debimos dejar salir, y se acumula a nuestra vida y nos volvemos una bomba de tiempo que en algún instante va a estallar.

Importa cuántas batallas hayas ganado en la vida, pero basta una sola contienda perdida para herir el corazón y cambiar tu vida ciento ochenta grados como la conocías. Así que es momento de que escuches tu cuerpo, evita los pensamientos negativos e indaga en lo más recóndito de tu alma las razones por las que te sientes enfermo o deprimido.

Expresa lo que te está ocurriendo, apóyate en las personas que te quieren porque estoy seguro de que las hay, llora si lo necesitas, porque al final es mejorar llorar que reír, pues entristece el rostro pero le hace bien al corazón.