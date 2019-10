Cartas al editor

Los periyasos son una mezcla curiosa, una rara especie de periodista con payaso.

Son aquellos que cuando uno los escucha en sus medios de comunicación no sabemos si reír o llorar.

Ellos, por lo general, obedecen “línea” y opinan de acuerdo a lo que su amo supremo les indica.

Pueden defender lo indefendible aun cuando sea obvio que están equivocados, no tienen ética hace tiempo la dejaron botada en el baúl de sus recuerdos, algunos son los dueños del circo entonces generan una dependencia económica del jefe de jefes, que no les permite decir la verdad a su público entonces tienen que “inventar su verdad” hasta cuando mienten, y sus subalternos o empleados que se supone son “periodistas” tienen que hacer lo mismo que el dueño del circo, es decir, seguirle la corriente pues si no los corren.

Un periyaso está dispuesto siempre a complacer los deseos de su patrocinador, no le importa de dónde provengan los recursos económicos con los que le pagan, pues la avaricia es su Dios

y señor.

Durante estos últimos días salieron a luz los periyasos: antes, durante y después del caso sonado que se ventiló en Nueva York.

Dijeron mentiras hasta por los codos, trataron de confundir a su audiencia como si eso era suficiente para que allá cambiaran su veredicto, ahora el pueblo los conoce

mejor aún.

El espectáculo que dieron en sus medios era y continúa siendo para reírse a carcajadas.

Pasaran a la historia no como periodistas sino como tristes

payasos.

Lo que el abogado de la defensa expresó al finalizar el juicio es lo que se debe ver como la verdad y nada más que la verdad de lo que allá aconteció.

Omar Malone, al salir de la Corte a la prensa de Honduras y el mundo, expresó de forma clara y contundente: “Estamos tristes por el veredicto, pero fue el juicio fue justo”.