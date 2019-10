Cartas al editor

Si no trabajo no como Fernando Erazo. Licenciado en Letras

Esa es la frase que utilizan muchos compatriotas, gente revoltosa que no tiene que hacer, afectan al más necesitado, la gente no puede llegar a sus trabajos y los negocios reportan pérdidas en ventas.

Solo en Honduras se ven estas cosas, pero al parecer no miran noticias, o solo ven los canales pagados por el gobierno porque actualmente Ecuador, Chile y España atraviesan una crisis, pero para muchos la política no es un tema de importancia, hay que sí es cierto.

Muchos dicen también que para salir adelante solo se ocupan ganas y ponerse a trabajar, que ellos no viven de la política, pero, ¿acaso no son los políticos quienes definen la calidad de la educación, los precios de la canasta básica, de las condiciones de los hospitales, o de lo que hace que todo suba de precio, la gasolina, no tiene importancia entonces quién esté en el poder?

Me parece absurdo pensar que creyendo que hay que ser indiferente a lo que pasa en un país hundido en la pobreza por su clase política, si no trabajo no como dijo la que trabaja en el gobierno y gana el mínimo; si no trabajo no como, dijo la señora que vende tortillas, ignorando que los políticos le han robado las oportunidades, y no solo a ella, también a los suyos.

La pobreza es decadente también en la mente, cuando son pocas las letras que tenés en la cabeza, cualquiera te hace creer que para que vivás bien depende de vos, pero no podés estudiar, no tenés trabajo, vas al hospital público y te dan cita para ocho meses después, pero, no hay que salir a defender nuestros derechos, no hay que echarle la culpa al gobierno por todo, no creo que el gobierno aumente la energía, tampoco que no cree fuentes de empleo, uno mismo tiene que emprender su negocio aunque no tengás un lempira en la cuenta

de ahorro.

Quien no entiende nada de economía puede pensar así, y le darán 50 lempiras por defender un gobierno bañado en corrupción y actos ilícitos, y le pedirán a Dios que no les falte un plato de comida, mientras defienden al que los tiene comiendo tortilla

con sal.