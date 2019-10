Cartas al editor

Los testimonios de los testigos en el juicio del hermano del presidente Hernández son escalofriantes y alarmantes. Si esos testimonios son verdaderos nos da una luz para entender cómo las más altas esferas del gobierno, del ejército y de la sociedad civil fueron permeadas por el crimen. La delincuencia se apoderó -según los testimonios de los mismos delincuentes- de todas nuestras instituciones.

A nuestro país el narcotráfico le ha cobrado una factura sumamente alta. Lo terrible de esa factura es que, como siempre, quien la paga es nuestro pueblo. Realmente en nuestro país los dichos que se ventilan en el juicio de “Tony” Hernández eran un secreto a voces. El tema no pasa por entender si el hermano del presidente es culpable o inocente, realmente lo que preocupa y angustia es el hecho de saber que a los líderes que se les encomendó dirigir, cuidar, proteger e impartir justicia se aliaron y se alinearon con el mal, y han permitido que nuestro país viva el peor momento de su historia moderna. Ellos, junto con los criminales, se llenaron los bolsillos de dinero a costillas de la sangre del pueblo.

Siempre me he hecho una pregunta: ¿cómo llegamos a este punto? Parecía difícil de entender, pero realmente no se necesitan muchos estudios científicos para saber que el grave problema que tiene el país es nuestra clase política, sumado a la pasividad de nuestra gente y al pobre desempeño de nuestra clase empresarial. Nuestro país está ante la prueba más difícil de su historia, el panorama es sombrío, se ve nublado, el horizonte es oscuro, pero a los hondureños siempre nos ha tocado remar contra la corriente, siempre hemos tenido que enfrentarnos a las adversidades y por muy oscuro, difícil o adverso que se vea el panorama, sin duda alguna podremos salir de este momento, podremos superar todas las dificultades.

Eso es Honduras, una tierra de hombres y mujeres valientes que por desgracia ha sido mal gobernada, pero que con seguridad y con la ayuda de Dios superaremos esta etapa y todos unidos haremos de la tierra de Lempira, Morazán, Cabañas, Herrera Valle y el padre Reyes un gran país.