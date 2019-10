Cartas al editor

Durante mucho tiempo me he preguntado constantemente ¿por qué nuestro país llegó a este punto? ¿Por qué se nos fue de la mano? ¿Por qué permitimos que se deteriora tanto la situaci?n? Perdimos el rumbo como país. Hoy estamos en boca de los países del mundo y nos ven como un país de gente violenta, como un país pobre, como un estado corrupto. Son muchos los malos calificativos con los que se nos ve en el extranjero. Es realmente lamentable que permitamos que la imagen de un país tan hermoso, un país bello, se manche y se ensucie. Somos un país donde nacen guerreros que luchan contra las adversidades con lo que el Creador del Mundo nos proporciona y vencen y triunfan y siguen su lucha sin detenerse. Honduras es más que un gobierno corrupto, es más que un montón de políticos incapaces de hacer las cosas bien, es más que grupo de empresarios avaros y deshonestos que lo único que ven son sus intereses, es más que un grupo de periodistas vendidos al mejor postor, es más que un grupo de delincuentes que siembran el terror en las calles, es más que un grupo de malos maestros que han perdido la ruta, es más que un grupo de militares y policías que han hipotecado su alma a los delincuentes, es más que un grupo de jueces corruptos que han vendido su alma al mal. Honduras es un país bendito, es un país con una belleza envidiable, nuestro país no tiene nada que envidiarle a ningún otro país, nuestra tierra está bendita, no hay una fruta o una verdura que no se pueda cultivar, nuestro territorio es -sin duda alguna- la envidia de muchos. Lo preocupante es escuchar a periodistas y políticos hablar sin cesar del mal estado en el que nos encontramos. Sin duda, nuestra actual situación es compleja y muchos están felices, se alegran del mal estado en que estamos. Yo estoy convencido que nuestro país pasa por el momento más difícil jamás vivido, pero también estoy completamente seguro que nuestra amada Honduras tiene el material humano necesario y capaz para poder salir del mal momento en el que los políticos nos han sumido, tenemos todo lo que se requiere para lograr que nuestro país se desarrolle.