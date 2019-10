Cartas al editor

Sin el ánimo de ser aguafiestas para los que van a disfrutar de vacaciones en este feriado denominado “moraz?nico” (que en lo personal yo aprovecharé para estudiar y perfeccionar mi mandarín como tercera lengua), soy de la opinión que está muy mal ubicado en el calendario, pues fomenta mucho la inactividad, sobre todo en los estudiantes, quienes vienen saliendo de un mes en el que muchos de ellos dedicaron mucho tiempo a practicar en las diferentes bandas para celebrar el 15 de septiembre, luego de esa fecha gozaron de otros feriados como el Día del Maestro y el lunes 16, en resumen, han pasado mucho tiempo distraídos de sus actividades académicas.

Por otro lado, el bolsillo de los padres de familia sin lugar a dudas que sufre un gasto, pues tuvieron que comprar uniformes o atuendos que son caros un traje de palillona -para el caso- me han dicho que cuesta entre tres a cuatro mil lempiras.

Mi abuela, que era una mujer sabia -o por lo menos, eso decía mi abuelo, porque se casó con él- decía que “la vida no es moronga”, que en castellano significa que no hay que pasar solo haraganeando y lamentablemente pues los que no podrán salir no les queda de otra que hacerlo, a menos que aprovechen el tiempo en otras actividades.

La temporada de fuertes lluvias también es un elemento a considerar, ya que les puede literalmente aguar la fiesta a los que piensan ir a la playa.

Entonces yo pienso que este feriado sería mejor tomarlo en el mes de diciembre, cuando la economía está mejor y las familias se han reunido para celebrar las fiestas más especiales del año. Pero claro, esa solo es mi humilde opinión…

Yi LuPing An. ¡“Buen viaje”, en mandarín!