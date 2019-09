Cartas al editor

Los hondureños tenemos memoria a corto plazo y muy pocos conocemos nuestra historia.Yo voy a relatar un poco de lo que sé y de lo que pienso todos debemos saber y, sobre todo, no olvidar, pues como ya mencionaron por ahí, “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, y en mi querida patria hace mucho que nos persigue ese círculo vicioso que nos hace retroceder cada año que pasa.

Desde la llegada de los españoles, en donde a nuestros nativos les cambiaban pedazos de oro por pedazos de espejos, y esa es la forma correcta de llamarlos, no indios, porque Colón y sus acompañantes pensaron que estaban en India y no tenían ni idea de que habían llegado a América, se puede decir que nuestro continente lleva este nombre gracias a Américo Vespucio, trajeron sus enfermedades, fueron miles de indígenas que murieron de gripe, por cierto, indígena significa “originario de”.

Violaron a nuestras mujeres y con todo el oro y la plata que se llevaron de nuestro continente se pudo haber construido perfectamente un puente que uniera el viejo con el nuevo continente. El sabio Valle no estaba de acuerdo en firmar dicha acta, pasamos un proceso de tres independencias, España, México y la República Federada de Centroamérica, Morazán muere para que tengamos una patria libre y soberana, Berta Cáceres para que tengamos ríos y bosques libres de mineras e hidroeléctricas, es más fácil que se instale una empresa extranjera que una nacional, así como los privilegios que tenían los españoles sobre nuestras tierras.

Actualmente, ya no nos mata la gripe, pero nos mata el dengue, y las leyes se siguen haciendo en beneficio de los más pudientes, un país lleno de golpes de estado, un país que su PIB no es suficiente para satisfacer las necesidades internas siquiera, y en donde el acceso a la buena salud y educación de calidad es solamente para una clase privilegiada. El fervor patriótico no es solo desfilar, que no digo que esté mal, pero tiene un sentido más profundo, como no vender la patria y dejar la capital de la res-pública, como lo dijo ya hace muchos años en uno de sus libros Leónidas Galeano, escritor hondureño.