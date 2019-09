Cartas al editor

Tegucigalpa, la capital de Honduras, ornamentalmente se ve bien, puentes aéreos, pasos a desnivel, y Comayagüela igual, aun en el olvido de infraestructura, pero el problema acá es otro, ahora a pesar de que algunas partes de la ciudad estén en el olvido, quieren quitarles el pulmón de la ciudad, ahora ya el calor es bastante fuerte, pero La Tigra genera la mayor parte del agua para los capitalinos, y ahora formará parte de un proyecto habitacional, obviamente para personas pudientes.

Vivimos en el país de las Maravillas, donde todo es posible, en donde la clase élite que nos gobierna poco o nada se preocupa por cuidar el medio ambiente, y bueno eso es un problema mundial, Bolsonaro en Brasil tampoco quiere hacer nada para apagar el Amazonas, a lo mejor ellos tienen una máquina secreta que convierta el dinero en agua, porque no entiendo otra manera para que no les importe cuidar la naturaleza, y se preocupen solo porque sus cuentas de banco estén a reventar de dinero, aunque ahora la tierra se esté convirtiendo en un infierno literalmente.

Honduras era uno de los países en donde más llovía, y cuando llegaba mayo, se abrían las cortinas de la represa porque el agua se desbordaba, y nunca pensaron las autoridades en tanques de reserva y así no botar la vida, o sea el agua, ese líquido tan preciado para el ser humano, compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que hasta el momento nadie ha podido juntar estos dos elementos y crear agua, entonces no me explico cómo las grandes empresas productoras de refrescos siguen usando plástico que termina envenenando al mar, o el problema de la costa norte hondureña, la palma africana, y como a nivel mundial están matando ambientalistas solo por defender el agua y el aire que nos sirve a todos, ricos y pobres.

No sé qué tan delicioso será tomarse un buen trago de dinero, lo que sí sé es que el que más dinero tiene más quiere, y que con tal de obtenerlo harán lo que tengan que hacer para seguir llenando sus arcas y vaciando la tierra, el hogar de todos, y que estamos destruyendo..