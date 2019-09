Cartas al editor

A un niño no se le enseña cuándo está alegre y cuándo debe llorar, pero se le enseña cómo controlar sus emociones y estos llegan a ser hombres, mueren y no son felices. Si no muriésemos, aun sin ser felices, tendríamos tiempo de esperar, pensaríamos que la felicidad habría de llegar. La imperturbabilidad del alma no necesariamente es suprimir los sentimientos humanitarios.

Los guerreros espartanos eran imperturbables, eso no significa que no amaban su patria y sus familias.También ocurre, y con mayor frecuencia, que no somos felices ni siquiera cuando todo va más o menos bien, al menos para nosotros.

Pienso en los momentos en que uno se dice: “Lo tengo todo para ser feliz”. Salvo que, ustedes lo han advertido igual que yo, no basta con tenerlo todo para ser feliz… para serlo efectivamente. Nos falta la sabiduría.

Sé bien que los estoicos (y los epicúreos no eran menos ambiciosos) pretendían que el sabio es feliz en toda circunstancia, le ocurra lo que le ocurra.

¿Se ha incendiado tu casa?

Da igual: si tienes la sabiduría, ¡eres feliz!

Pero en la casa estaban tu esposa y tus hijos... ¡Todos han muerto!

Da igual: ¡si tienes la sabiduría, eres feliz!

Tal vez... confieso que me siento incapaz de este tipo de sabiduría.

¿Qué nos falta para ser felices cuando lo tenemos todo para serlo y no lo somos?

Lo que nos falta es la sabiduría o, en otras palabras, el saber vivir, pero no en el sentido de la urbanidad o la corrección del saber estar, sino en el sentido profundo de la expresión, en el sentido en que Montaigne afirma que no hay “ciencia tan ardua como saber vivir esta vida bien y naturalmente”.

Esta ciencia no es una ciencia en el sentido moderno del término.