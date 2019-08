Cartas al editor

En un país donde existen leyes para todo, pero que no a todos se les aplica de una manera equitativa, en un país donde ser violador o traficante de estupefacientes o robarle al Estado es menos grave que hacer una conexión pirata para que el recibo de la energía te salga barato -aunque estamos pagando costos que no deberíamos pagar-, pero acá la justicia está ciega, aunque debería de ser ciega; en un país donde se comprueba que a la hora de un crimen no importa si hay video que muestre que estabas entrando a tu centro de estudio, te declaran culpable de un homicidio -y que tiene más de dos versiones-, no me cabe la menor duda de que es un país donde la justicia es arbitraria.

Justicia que, por primera vez en la historia del país, arremete contra la clase élite de la política, una lucha de poderes diría yo, en donde el que rige actualmente los tres poderes del Estado quiere imponerse y demostrar que es él el macho alfa de la manada, y que no importa quién se le atraviese en el camino, hará que se sienta quién es el dueño absoluto de un país en donde el precio de la sangre, el hambre, el desempleo, etc., lo pagan los más pobres, los de pies descalzos, a los que llevan presos por robarse una gallina, y en donde reinan y se muestran hasta con cinismo frente a las cámaras de televisión aquellas que eran amantes de las baleadas y mandaron a hacer medicamentos con el trigo de esta sabrosa

comida catracha.

Estamos de cabeza, diputados que no hacen leyes, y que las pocas que generan no benefician en nada, justicia que está ciega cuando se habla de la estafa del Trans 450, ciega ante quien tiene una casa de millones vendiendo Avon, eso no se investiga, y si se hace la investigación, está todo bien, justicia en donde por decir la verdad con pruebas y siendo ese tu trabajo, te van a sacar como gran delincuente rompiendo puertas a diestra y siniestra.

En un país donde se ahogan las leyes por un juez tirano, la capa de la justicia arropa solo a

los opulentos.