Cartas al editor

Aunque muy pocas veces lo he tratado, vivíamos en la misma colonia, no somos contemporáneos, pero hoy quiero rendirle homenaje a un joven que es digno de admirar, un tipo humilde, a quien la vida no le puso todo en bandeja de plata porque tenía un propósito para él, enseñarle a sacar ese león que lleva dentro de sí.

Portero estrella del equipo con más títulos del país, Alex Naid, como aparece en las redes sociales, y con el apellido que porta en su camiseta de la H, es un ejemplo a seguir. Con 22 años de edad, y sin ningún tipo de vicio, el que por cosas de la vida no entendemos por qué no es titular en el Olimpia, el segundo de cinco hermanos, criados por una madre soltera, el que se lució en Perú contra México, de ese hoy les hablaré.

En Honduras hay muchos jóvenes talentosos, a quienes muchas veces la vida les pone bastantes obstáculos, pero que, según la gallardía de cada uno, hace que saques lo mejor de ti.

Imagino que Alex siempre creyó en él, y más importante aún, nunca se olvidó de sus raíces, pues a su edad, y por todo lo que ha tenido que pasar, ya es un ganador.

Este orgullo catracho vuelve a darnos una gran alegría por medio del mayor opio de los hondureños, el fútbol.

Naid, que empezó jugando en campos de tierra, estuvo el domingo 11 de agosto de 2019 disputando una final ante Argentina, allá en Lima, y por su juventud, supongo que ha de estar lleno de sueños, pues todavía tiene mucho que conquistar. Todavía, sin embargo, en Honduras nacer pobre, es nacer con poca suerte, pues los que no nacimos en cuna de oro, me incluyo, debemos luchar contra el sistema, y nunca dejar de creer en nuestro talento, y de eso vos sos un claro ejemplo Barrios. Y recordá, Roma no se hizo en un día, mientras sigás con ese ímpetu, mientras tengás claro que Dios siempre estará con vos, y una madre que llora de alegría al ver los triunfos de su hijo, eres capaz de llegar donde te lo propongas, como todo guerrero..