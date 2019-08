Cartas al editor

La situación de nuestro país es complicada, compleja, delicada, peligrosa, angustiosa e impensable. Ni en mis más oscuros sueños me imaginé que mi patria querida llegaría a este momento tan complejo y tan difícil.

Lo complicado de la situación es que si no encontramos una solución o un alivio a nuestras dificultades, nuestro país continuará en caída libre hacia el abismo y el retorno de ese abismo no será fácil.

Nuestro deterioro no es algo que se dio por el azar o el destino, es el resultado de años, de décadas o siglos de gobiernos ineptos e incapaces que olvidaron su juramento ante Dios y ante la patria de cumplir y hacer cumplir la ley, se olvidaron de que fueron elegidos por y para el pueblo, se olvidaron de que tarde o temprano sus malas acciones iban a tener graves consecuencias y que como siempre el pueblo sería el que sufriría la peor parte de esas consecuencias; se olvidaron de que el pueblo les confió con su sagrado voto el honor y el privilegio de tener el destino del país en sus manos.

Todos los gobernantes de todas las fuerzas políticas actuales o pasadas son responsables del deterioro de nuestro país, todos los que han formado parte de los gobiernos tienen sus manos manchadas de sangre, sangre del pueblo, ese pueblo que muere de hambre, ese pueblo que muere por falta de medicamentos, ese pueblo que muere al emprender un viaje sin retorno en busca del “sueño americano” porque aquí no se puede buscar ni encontrar el sueño hondureño, ese pueblo que muere en manos de los delincuentes que han puesto de rodillas a todo el país.

No hay lugar seguro, hoy nuestro país está de rodillas, estamos a merced de los malos, y lo peor del asunto es que no se sabe a ciencia cierta quiénes son los malos, y eso es lo grave, los delincuentes han logrado sobornar a todos los niveles del gobierno, de la policía, de los medios de comunicación y de la sociedad civil, eso no quiere decir que todos en Honduras somos malos o formamos parte de los malos, ese no es el punto.

Hay muchos hondureños buenos, con buenas intenciones y que desean con todas sus fuerzas que la situación de nuestra patria se revierta.