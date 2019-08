Cartas al editor

Escuchar a los funcionarios y sus invitados internacionales hablar del éxito del país en el manejo de las cifras macroeconómicas es alentador para quienes están en el gobierno, pero no para ciudadanos comunes y corrientes que todos los días tenemos que ver cómo agenciamos el dinero necesario para atender las necesidades de nuestras familias.

En mi opinión, quienes se afanan en defender esas cifras deberían hacer un alto y ver las necesidades de los que no tenemos el privilegio siquiera de tener un trabajo y un salario digno.

Y yo hablo de mi caso y el de mi familia, quienes no vivimos en la pobreza extrema como miles en este país. Somos personas que logramos formar a nuestros hijos en la Universidad Nacional, pero para tener hijos universitarios desempleados.

Mi hijo mayor es administrador de empresas y por más que ha buscado trabajo no encuentra, así que yo no veo cómo es que hablan de que en el país las cosas “andan bien macro-económicamente”.

Para atender nuestras necesidades básicas, somos pequeños “emprendedores”, como se ufanan en llamarnos los que tienen un buen salario en el gobierno y en los organismos internacionales, pero lo que no dicen es que esos emprendimientos se están terminando porque no nos alcanza para pagar las tarifas de la energía, los impuestos (que no dejan de cobrarnos), lo caro que están las materias primas, los altos precios de los combustibles, y muchos que pagan la maldita extorsión, la que por gracia de Dios en mi caso, todavía no pagamos.

Si mi situación es difícil, no quiero ni pensar cómo será la de miles de mis compatriotas que no tienen ningún tipo de ingresos. Eso deberían plantearse los funcionarios y los políticos que se llenan la boca diciendo que aquí las cosas caminan bien.

Es tiempo que se bajen de la nube en que viven, se quiten sus sacos y corbatas y se suban a un bus de la ruta Carrizal-Kennedy. Ese baño de pueblo les servirá para conocer una mínima parte de los problemas que los de a pie vivimos a diario.