Cartas al editor

Dios, quien creó el universo en toda su magnitud y sus creativos detalles, puede ser conocido por nosotros. Él nos habla sobre sí mismo, pero incluso va más allá de eso. Nos acoge en una relación para que podamos conocerle personalmente. No sólo podemos saber sobre Él, sino que podemos conocerle íntimamente.

El objetivo principal de pensar el concepto de Dios es presentar las ideas principales con respecto al problema de Dios y poder entender el proyecto inicial de “La fenomenología del espíritu”, de Hegel, adentrándose al lenguaje de este filósofo.

No agotamos el tema porque no tratamos todos los textos de juventud, pero sí algunos de los más representativos en cuanto al concepto de Dios.

La idea de Dios que tendrá Hegel en la Positividad estará encarnada en los valores morales, en esa religión que quiere enseñar a los seres humanos el respeto por la vida y la persecución de la virtud.

En este sentido, Dios será Espíritu no encarnado en las leyes exteriores, sino en “el derecho humano inalienable de darse la ley según el propio corazón”.

Es hablar de la conciencia que va en busca del amor, que es la verdadera religión.

La religión, para ser expresión auténtica de la realidad, no debe conservar la disidencia, sino que debe articular la realidad y manifestar entre los pueblos la unidad.

Si la religión es verdadera y se vincula con la realización de la libertad de los seres humanos, entonces no hay una “dominación”, no hay sometimiento, no hay una

“mala conciencia”.

Es una primera aproximación a lo que Hegel llamará después “religión civil”, esa expresión de la religión que estructura entre los pueblos y en la conciencia del individuo una manera

de reconocerse.

Sin esperanza ni seguridad no hay progreso real, hay que comprender la negación.

.