Cartas al editor

“Hakuna matata” es una expresión del idioma suajili que se interpreta como “Vive tranquilo, sin responsabilidades ni preocupaciones”. La frase se ha popularizado por su uso en la película “El rey león”. En nuestro país, lamentablemente, en el mandato del presidente JOH en la Secretaría de Salud han pasado ministras y ministros sin pena ni gloria, ninguno de ellos dejó su huella a no ser por escándalos relacionado con actos de corrupción. Esta importante secretaría tiene como principal objetivo dirigir, implementar y orientar la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y normas para el desarrollo del sistema de salud. Para alcanzar sus objetivos se requiere de educación en salud y de un gran aliado, los medios de comunicación. Por experiencia propia como creador y productor del programa de televisión “Todos por la salud”, que se transmitió con gran suceso en los años 1991-1996 gracias al respaldo de quienes fungieron como autoridades de Salud, se logró -y así lo demuestran las estadísticas- bajar y evitar que diferentes enfermedades se convirtieran en un problema que nos afectara sustancialmente tomando en cuenta la poca educación de la población en temas como el cólera, sida, dengue y otras que se pueden prevenir si se brinda a la población la educación y prevención a través del uso de los medios de comunicación. Claro que en aquellos años la televisión era en frecuencia abierta y no había internet aún. Entonces estamos ante nuevas realidades y, por consiguiente, se habrán de implementar otras estrategias. El problema es que las autoridades actuales lucen “Hakuna matata”, es decir tranquilos, sin preocupación y no han implementado una política de prevención en salud seria y responsable. Los medios de comunicación y la televisión educativa son casi nulas, el canal que se dedica supuestamente a esta labor tiene un nivel de audiencia demasiado baja y la televisión estatal tampoco llena las expectativas en esta materia. La prevención en la difusión para la educación en salud debe ser permanente, es una responsabilidad y compromiso con Honduras.