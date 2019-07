Cartas al editor

El amor es complejo, abstracto, sentimientos; y tiene la capacidad de elevarte al cielo o arrastrarte al mismo infierno. El amor es la fuerza capaz de mover el mundo, y viene de diferentes personas, y va en todos los sentidos, todos tenemos nuestra manera de amar, y el que no la tiene, nublada el alma se le encuentra.

García Márquez dijo: “solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser”. ¿Puede alguien amarte como vos querés? Por supuesto, y claro que es un amor enfermizo, no puedes dejar que otro te dé solamente lo poco que sobra, valemos mucho para aceptar que nos quieran diferente a como nosotros queremos, ¿qué pasa entonces cuando alguien se enamora profundamente? Sencillo, se enamora solo con el corazón, y deja de lado la razón, y eso irrefutablemente, es jugar con fuego, y el que juega con fuego los más seguro es que se termine quemando.

El amor también es un proceso químico, y consta de la siguiente fórmula: A=(a+i+x) K A= amor. i= tiempo, K= entorno a= apego, x= sexualidad. El psicólogo Walter Riso, que ha escrito varios libros sobre este mismo tema, dice que la etapa del enamoramiento dura de seis meses hasta un año, máximo dos, y entonces, ¿cómo duran tanto algunos matrimonios? Unos dirán que cuando el amor es verdadero nunca se acaba, otros que es solamente costumbre, ese es el dilema, lo que se aconseja hacer para que sea perpetuo y mantener viva la llama es: romper la rutina, hablar claro con tu pareja desde el inicio, decir aquello que no te gusta, y si pretendes continuar acompañado de esa persona por el resto de tu vida, arriésgate y hagan cosas que nadie haya hecho antes con sus antiguas parejas, si este fuera el caso por supuesto, hazla sentir que es alguien que vale la pena, y que tu mundo con ella, esa persona, es mucho más hermoso.

Difícilmente vamos a entender cómo ama cada persona, mejor dicho, es imposible, pero solamente nosotros somos los encargados de cuidar nuestra propia felicidad, puesto que es mejor ver las estrellas acompañado del amor de tu vida.