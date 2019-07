Cartas al editor

La idea de creer que un ser humano que nace hombre puede ser mujer solo porque así lo deciden sus padres, aparte de errada, es anticientífica, tal es el caso de Nueva York con eso del género X, y es que la idea de la igualdad de género pide inclusión, pero violando los derechos individuales. Me es difícil concebir la idea que dos padres homosexuales que desde pequeño le inculquen a su hijo adoptivo cuál debe ser su identidad sin importar su género, transgrediendo su libertad de crecer y ya cuando tenga conciencia lo decida por sí mismo.

En países como Argentina, España y Suecia está tomando bastante fuerza y hasta han tomado medidas radicales a quienes quieren defender que: “los niños tienen pene, y las niñas vagina, no te dejes engañar”. Ahora las feministas que exigen que las parejas no heteras puedan adoptar hijos, son las mismas que piden que se legalice el aborto, las mismas que son las gurú del lenguaje, ya que todos estos años hemos sido ignorantes.

¿Qué es una ideología? Según la RAE: “Es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso, político, etc.”. Sabemos que el pensamiento humano es bastante complejo y abstracto. Según Jean Paul Sartre: “Las personas somos plenamente conscientes de quiénes somos y cómo nos comportamos, pero para muchos su posición es extrema, en tanto que niega cualquier clase de determinismo biológico o social.

Claramente cada cabeza es universo, pero con qué derecho un par de mujeres reprimidas, incomprendidas, acomplejadas, que creen que pueden ser iguales a los hombres, no se dan cuenta de la venda que tienen en los ojos, pues a una mujer y a un hombre ya los distingue su género, y no solamente eso, vayamos a lo ya trillado, pueden hacer varias cosas a la vez, pueden dar vida, y un hombre no, han jugado roles importantes en distintas épocas de la sociedad, pero solo aquellas mujeres que nunca se olvidaron que eran mujeres, y que no tienen que ser iguales a los hombres.