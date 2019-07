Cartas al editor

Un filósofo es un profesional que busca comprender la realidad, los hechos que acontecen en ella y que importan al ser humano. Para esto hace las preguntas fundamentales que lo ayudan a reflexionar, busca las implicancias de esos hechos y los pone en cuestionamiento, con el fin de investigar los elementos que permitan discernir y actuar en sociedad.

En el proceso de formación busca familiarizarse con los problemas fundamentales que han tejido la tradición filosófica en occidente, que establezca vasos comunicantes entre diferentes escuelas de filosofía y que pueda entrar en diálogo constructivo con quienes participan de otras matrices disciplinares. En adición a lo anterior, se quiere que el profesional formado en la escuela intervenga en su entorno con un espíritu crítico

y constructivo.

El profesional en filosofía podrá desempeñarse en una amplia variedad de campos laborales.

Puede desempeñarse como docente en el área de filosofía y ciencias sociales, de

educación media.

Puede desempeñarse como docente universitario. Puede liderar proyectos educativos desde una perspectiva crítica, inclusiva e innovadora.

Puede liderar y participar en proyectos de investigación sobre problemas propios de las ciencias humanas y sociales, a los que la filosofía está llamada. Puede participar como investigador en equipos interdisciplinarios. Puede desempeñarse como consultor en diversas compañías que realizan estudios de problemáticas filosóficas. Puede vincularse a organizaciones públicas y privadas (ONG) y a agencias de cooperación.

Los intelectuales lo analizan todo por sistema. Padecen una enfermedad para la que aún no hay cura: el análisis. La secunda característica es el gusto de la autoescuela. Se oyen hablar a sí mismos y se erotizan. Los eruditos ya no existen, como ya no existen los profesores universitarios. Para estudiar filosofía necesitas tener interés por comprender la realidad, estar abierto al diálogo, poseer espíritu crítico, gusto por la lectura y capacidad de argumentación y redacción.