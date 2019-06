Cartas al editor

Son ya varias semanas en que el conflicto social todavía no se soluciona, no me cabe la menor duda de que hace falta voluntad política para que todo esto se solucione, ya mucho habla el Gobierno de diálogo, pero cuando le ponen los puntos sobre la mesa, siguen de necios, ahora se preocupan por escuchar el llamado de un pueblo cansado gracias a que la empresa privada ya salió en defensa de sus intereses. La iniquidad se agrava cada día para la clase más baja del pueblo hondureño, y están a punto de arrebatarnos lo poco que aún nos queda, tenemos un estado fallido, y un desesperado mandatario que con jugadas sucias y a falta de argumentos se defiende como gato panza arriba, simplemente por no querer dar su brazo a torcer, las manifestaciones son el clamor de una sociedad que no tolera ya actitudes en donde nadie se preocupe por el bienestar de la mayoría, es absurdo que quieran entablar un diálogo cuando increpan al sector salud y educación por reclamar un derecho que ellos y sus PCM, de forma arbitraria, han aprobado.

No basta escuchar si no se tiene intenciones de accionar, pues hay una frase por ahí que dice: “somos lo que hacemos, no lo que decimos” y se encargan de buscar culpables mas no soluciones, ¿de verdad le interesa al Gobierno devolver lo que se ha robado?

La armonía en los últimos años es un término que solamente está plasmado en los diccionarios, pero que está muy alejado de la realidad, no puedo concebir la idea de que, si tienen interés en que tengamos una educación de calidad, coloquen de ministro a un ingeniero agrónomo para dirigir la educación. Todos voltean para el lado al ver el dolor del pueblo, poco o nada les importa quemar el caos y sembrar la paz, la estructura gubernamental no ha sabido dar respuesta a nueve puntos que plantea la Plataforma para resolver la crisis, muestran una posición contraria al altruismo, pues saben que se verían perjudicados sus intereses, esos que interponen a toda costa, por encima de un mártir pueblo, un pueblo que solo busca respuestas. Sigue la violencia, sigue la deforestación, pero a pocos les interesa.