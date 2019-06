Cartas al editor

Es una fecha especial en el calendario que no puede pasar desapercibida por los amantes del cine. Me refiero al 25 de mayo de 1977, que fue la fecha en que se estrenó en las salas de cine una película del género de ciencia ficción, escrita y dirigida por George Lucas: Star Wars. Fue la primera película de la saga Star Wars y se ordena como la cuarta en términos de su cronología interna: dos filmes siguientes continuarían la trama de la trilogía original (The Empire Strikes Back y Return of the Jedi). “La guerra de las galaxias”, centrada en torno a la princesa Leia Organa de Alderaan (nacida como Leia Skywalker y más tarde llamada Leia Organa), Luke Skywalker y Han Solo que luchan en contra del imperio que comanda su antagonista principal Darth Vader.

A partir de su lanzamiento mundial, el 25 de mayo de 1977, ha sido considerada un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de efectos especiales innovadores en la época. Además, es una de las películas más exitosas de todos los tiempos, así como una de las más influyentes en la cinematografía contemporánea. Obtuvo seis premios Oscar de un total de diez nominaciones (incluyendo la de Mejor película), George Lucas dirigía su primer largometraje, influido principalmente por los cómics de Flash Gordon, las películas sobre samuráis de Akira Kurosawa y la obra “El héroe de las mil caras” de Joseph Campbell. Al finalizar el Festival de Cannes de 1971, Lucas firmó un acuerdo con la productora Universal Studios para realizar dos películas más. Star Wars se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, alcanzando una cifra superior a 775 millones de dólares. El récord lo mantuvo hasta 1982, año en que fue superada por E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg. En 1989, la National Film Registry de la Biblioteca de Estados Unidos añadió el título a la categoría “película cultural, estética o históricamente importante”, mientras que el guión de Lucas fue elegido por el gremio Writers Guild of America como uno de los mejores jamás redactados. Para todos los fanáticos de esta saga alrededor del mundo, felicidades por su 42 aniversario y que la fuerza les acompañe siempre.