Cartas al editor

La razón del artículo es transferir una serie de conocimientos a las nuevas generaciones para que mejoren su calidad de vida, los cuales he adquirido a través de mi experiencia de vida.

Fomenta el amor propio: fundamental en cualquier aspecto de la vida porque incrementa la confianza, ayuda a evitar con mayor facilidad situaciones que pueden hacer daño e incrementa la autosuficiencia emocional, física y económica, además siempre pienso que una persona que no es capaz de amarse a sí misma, no podrá amar a otra persona de forma sana.

Cuida tu salud: cuando se es joven, pensamos que siempre lo seremos, pero la verdad, a medida que avanzamos, el cuerpo pierde los mecanismos de defensa, por lo tanto, es necesario adquirir una serie de hábitos a temprana edad que mejoren tu condición física, para evitar impactos negativos cuando seas adulto. No existe una fuente de la juventud, se trata de llegar lo mejor posible, para que apliques la frase “los 40 son los nuevos 20”.

Inteligencia financiera: adquirir educación académica incrementa las posibilidades de mejorar la situación económica debido a que amplía las capacidades, pero es necesaria complementarla con inteligencia financiera, para aprender a generar ingresos, gestionar los gastos y administrar el financiamiento. La libertad financiera aumenta tus posibilidades para decidir (vacaciones, invertir, elegir con quién trabajar). Actitud y aptitud: en esta vida tienes dos opciones, verla de manera negativa y amargarte en el proceso o de manera positiva, disfrutando de lo bueno y aprendiendo de los errores, los cuales te hacen más sabio y fuerte, porque la madurez no viene con los años, sino con las experiencias, una persona con actitud positiva y disciplina crea aptitud, es decir que una persona a pesar de sus debilidades, con una buena actitud y disciplina, logra convertirlas en fortalezas y alcanzará sus objetivos.

“Una vida tranquila y humilde traerá más felicidad que la búsqueda del éxito y la inquietud constante que viene con eso”. Albert Einstein.