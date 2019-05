Cartas al editor

Ante la inminente crisis que envuelve al país ya a punto de cumplir una década, se enfrentan dos brazos de poder: los PCM frente a frente con los gremios magisterial y de salud

. Es masiva la movilización de profesores y médicos en las calles, así como la represión para este sector del pueblo, Honduras agoniza; pero la violación masiva a la constitución y la creación de leyes corrosivas para los hondureños siguen acribillando un país que está de cabeza, y que están a punto de quitarles lo primordial a un pueblo: la educación y la salud. Los hondureños ya estamos cansados de ver que en este país se crean leyes solo para favorecer a la minoría y de sobrellevar día tras día el alto costo de la vida, solo para que aquellos que son los dueños del país, recalco unos pocos, sigan teniendo sus vidas ostentosas, a cambio de perder nuestros derechos. La ministra de Salud dice que la fiscalía debe de actuar frente a médicos que protestan, el ministro de Educación amenaza con despido masivo de maestros, pero, ¿y las leyes que deben de castigar los actos de corrupción dónde están? Las leyes para delitos políticos bajan de pena y se aplican solamente para aquellos que no pertenecen a la cúpula del partido de gobierno, y para los que ya no les estorban, porque un expresidente está sirviendo de conejillo de indias, pero ya ese es otro tema. Finalmente, el pueblo se enfrenta en las calles frente a frente, unos con el uniforme de la sabiduría, otros con el del don de servicio, y otros simplemente con un uniforme azul, preparados solamente para recibir órdenes, pero que se olvidan que las entrañas del pueblo fue quien los miró nacer y que en ella se gestaron. Muy pocos atacan la lucha, critican a los médicos, esos que trabajan a veces hasta treinta y seis horas seguidas, a esos unidocentes que enseñan allá en tierra adentro, pero bien que callan o permiten todo lo que un mentecato sin siquiera un título universitario dice en el Congreso Nacional. Ojo, los médicos y docentes no son vagos, son pilares fundamentales para el país.