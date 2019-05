Cartas al editor

En un artículo que publicamos en este mismo espacio el 2 de enero de este año bajo el título “La vida es una caja de chocolates”, dije que para este año 2019 habían ciertos eventos que sucederían, entre ellos: La caída de Nicolás Maduro, una posible renuncia del papa Francisco, que los seres humanos entrarían de forma oficial en contacto con vida extraterrestre y al final agregué que yo pronosticaba que el Motagua volvería a ser campeón. De lo que anunciamos a principio de año vemos que he acertado en dos: La situación de Maduro y que otra vez el Motagua está en la gran final, y por si fuera poco de forma consecutiva se enfrentará este domingo a su vecino y archirrival, el Club Deportivo Olimpia.

Hacer pronósticos no es fácil, para ello se requiere utilizar el sentido común, que lamentablemente es el que menos usamos los seres humanos. Las personas que escribimos, obviamente, sí lo hacemos y lo desarrollamos con el transcurso del tiempo, la madurez y la experiencia nos lo permiten. Hay pronósticos que incomodan a otras personas, lo que nos parece natural y lógico. Por ejemplo, cuando en el 2010 publiqué un artículo titulado “Partido Nacional, el más popular del siglo XXI”, vaticiné que este instituto político ganaría tres elecciones consecutivas, y así sucedió. Algunos quizás argumenten que no fue de forma legítima, pero el hecho es que así aconteció. El año recién pasado con mucha antelación dije que la selección de Croacia sería una de las finalistas del mundial de Rusia y en noviembre, luego de ver la película Bohemian Rhapsody, dije que el actor Rami Malek sería el ganador del Óscar, lo cual se materializó el pasado 25 de febrero. Pero al momento de escribir este artículo todavía no se ha jugado ni siquiera el primer partido de la gran final, entonces, ¿por qué me atrevo a decir que el Motagua será campeón otra vez?… El Motagua va a ser campeón por su juego colectivo, su extraordinario guardameta y porque Diego Vazquez y su equipo técnico han hecho un trabajo sin igual en lo que se refiere a la psicología del campeón. La copa 17 -para mí- es un hecho, pero ojo, solo si hay un arbitraje transparente..