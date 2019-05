Cartas al editor

En Honduras hay leyes para proteger y regular casi todo, para controlar la tala de bosques, para conservar el medio ambiente, para proteger al consumidor de los altos precios de la canasta básica, para los abusos y maltratos físicos y psicológicos, para poder expresarte porque somos una nación “democrática” etc.

En teoría todo marcha bien, el salario mínimo alcanza para comprar la canasta básica a pesar que no todos tienen acceso siquiera a ganar L. 8,500 y eso sin contar que el dinero al final del año vale 3% menos gracias a la rápida y continua devaluación de la moneda; pero acá todo va bien, aunque los índices de las masacres se disparen, aunque sean muchos los que siguen emigrando del país, aunque la deserción escolar no se pueda frenar, aunque quieren privatizar la salud y la educación, a pesar que en el hospital Escuela hayan tantas carencias, acá todo está bien, no importa si nuestras fuentes de agua de están secando, no importa si vivimos bajo un domo de humo en casi todo el país, aún así, hay alcaldes que se empeñan en cortar los árboles, en Honduras las represas para los meses de marzo y abril, las represas no cuentan casi con agua, pero eso a muy pocos nos importa, o muy pocos hacemos algo, total no hay de que preocuparse, vivimos en el país de las siete abyectas maravillas, la codicia, la ambición, la corrupción, el desprecio, la intolerancia, el autoritarismo y el desinterés. La mayoría de medios de comunicación unos por temor y otros por puro interés económico, apoyan vehemente a la teoría de en Honduras todo está bien, tenemos el café como uno de los mejores del mundo, lo mismo que el cacao, pero más del 60% de los hondureños vive en la pobreza, la gente que sale a manifestarse por reclamar sus derechos es porque no quiere a Honduras, acá los derechos son solo para unos pocos. En fin, aquí imperan leyes a favor del narcotráfico, de las violaciones y de la corrupción, este es mi país, en donde ahora poder decir lo que piensas es calumnia, asesinaron la libertad de expresión no tuvieron compasión.