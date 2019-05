Cartas al editor

Les pertenecen solamente a las mentes cerradas o aquellas que aún no terminan de abrirse. Vivimos en una sociedad llena de prejuicios, en donde tu forma de vestir o tus gustos musicales determinan el tipo de persona que eres, y que decir al partido político que perteneces. Si eres Libre, sos ñángara, si sos cachureco, sos ignorante, lamebotas o corrupto. Pero alguien que solamente sabe tan poco de uno puede definir el tipo de persona que somos; sos mal hondureño porque te morís por el Barcelona y esos jugadores ni saben dónde queda Honduras, dicen muchos por ahí, y tienen toda la razón, pero para gustos los colores, sigan disfrutando del futbol mediocre de la gran liga cinco estrellas, y no son los jugadores, porque talentos hay muchos, lo que pasa es que aquí hasta en el fútbol tenés que tener padrino para conseguir ser titular, por muy bueno que seás, eso por una parte, y pues critican mucho el reguetón por vulgar, y el rock por satánico, y ni todo el reguetón es vulgar ni todo el rock es satánico, un hombre puede escuchar reguetón y tratar a una mujer con mucho respeto como lo que es, una dama, que ya la juventud no tenga juicio propio es otra cosa muy diferente, hay que los rockeros dan miedo y parecen bichos raros con esa vestimenta, cuestión de modas y gustos, usted en su época usaba el afro, y los pantalones acampanados. El mundo es cambiante, hasta las religiones han ido evolucionando para poder sobrevivir. Todo en la vida es cambiante, vivimos en un proceso continuo de cambio, en donde aprendemos del fracaso y disfrutamos el éxito, pero ya lo dijo Aristóteles: “Solo una mente educada puede entender un pensamiento distinto al suyo, sin necesidad de aceptarlo”, usted viva y deje vivir. Para finalizar, si usted es una persona religiosa, con mucha más razón deje de juzgar a los demás, que perfecto solo Dios. Si es evangélico, no critique los santos; si es católico, no diga que los evangélicos todos son vividores, sino conoce a alguien no se haga prejuicios, el pensamiento humano es muy complejo como para que alguien venga a decir como es alguien solo por su gusto musical.