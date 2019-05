Cartas al editor

Después del grave atentado a la salud y la educación, un pueblo cansado de tantas bofetadas se alza defendiendo lo poco que le queda a este, mi país.

Una movilización para el tráfico, pero la indiferencia está parando a un pueblo que cada día se hunde más y más en la miseria, los medios tarifados sintieron gran temor al sentir el rechazo de los hondureños, le temían a una guerra civil, pero ellos no temen en decir que acá todo está bien y quieren tapar el sol con un dedo.

Pero las gloriosas letras de nuestro himno nacional se están profetizando porque ya son muchos Honduras tus muertos, pero al final la lucha obtendrá resultados positivos, esto no se trata de ideología política, pues la energía carísima la pagan los nacionalistas, bueno, los que no están en la cúpula, los de Libre, los liberales, y los otros, la gasolina igual, todos pagamos el mismo precio, pasa que unos tienen muchos más recursos que otros; pero acá las escuelas de públicas solo tienen el nombre, para empezar no tienen maestros, los padres de familia tienen que comprar la fotocopiadora, si la hay, pagarle al guardia, a la señora del aseo; y si hablamos de los hospitales, si la mujer va a tener su bebé, tiene que comprarle el kit completo para que puedan asistirla, si se va a operar de las rodillas, o se quebró usted tiene que comprar los accesorios que necesita, y aún así quieren que diga que la lucha no es justa, en los hospitales de Honduras, solo dan ibuprofeno, cuando hay, y tuvo suerte si no le salieron de harina, pero se tilda de vándalos a aquellos que quieren más libros y menos armas, respeten la propiedad privada, no sean ignorantes dicen algunos por ahí, pero, ¿y toda la gente que se muere por falta de medicamentos o cupo, para una cita, y toda esa gente que no tiene acceso a la educación? Los que ganan L 120 al día.

Señores, Francia es un país de primer mundo y los chalecos amarillos hacen lo mismo. ¿Qué les asombra? Ya es necesario que haya equidad para todos. Honduras no es de unos pocos.