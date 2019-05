Cartas al editor

¿Quién dijo que sacar a Nicolás Maduro del poder sería una perita en dulce? El cuestionado presidente heredero del trono que dejó Hugo Chávez.

Nicolás Maduro es un huevo duro muy difícil de retirar de un cargo en el que está bien empotrado. La operación libertad parece que solo fue

un sombrerazo.

Para lograr tal objetivo no basta la buena voluntad de miles de venezolanos que anhelan volver a vivir en paz, libertad y auténtica democracia. Se requiere del apoyo de Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Rambo y Jackie Chan. En otras palabras, de una fuerza multinacional que pueda hacerle frente al hombre que controla el poder militar y la policía represiva que con facilidad puede desbaratar cualquier intento de golpe a la tiranía que comenzó con el creador del “comunismo del siglo XXI”. Si los venezolanos no son asistidos de una forma clara y contundente por aquellas naciones que velan para que los pueblos sean libres, no podrán jamás por sí solos destruir el ogro y el yugo que los tiene sometidos y a su merced, un personaje deshumanizado que no puede ver el dolor y el hambre que sufre un pueblo que clama por mejores condiciones de vida.

Venezuela llora y Latinoamérica no puede ver cómo uno de los países otrora más prósperos sea saqueado por un grupillo de personas que disfrazados de comunistas lo tienen como su hacienda propia, ya hemos visto cómo en otros países los que pregonaron el comunismo del siglo XXI está siendo procesados por actos de corrupción y otros han tenido literalmente que salir a otros países a refugiarse para evadir la justicia. El comunismo de siglo XXI fracasó, tan solo fue la excusa ideal para tomar el poder para asaltar las arcas del Estado, abusaron de los pueblos y su deseo por perpetuarse en él no lo ocultaron jamás. En Honduras, el sistema judicial funcionó a la hora de detener estas intenciones, en Nicaragua, la situación es similar a la de Venezuela. Cuando la diplomacia y las organizaciones de Estados no son capaces de resolver un problema tan serio como el que día a día viven los venezolanos es hora de que los héroes entren en acción.