Cartas al editor

A continuación hablaré de aquello que tantas personas dicen, la pobreza está en la mente, veremos que tan cierto es eso. En nuestro país la realidad económica está convulsionando, y hay cosas que lastimosamente se nos salen de las manos, pero algunos compatriotas son bastante conformistas, les falta deseo de superación, no cuidan sus trabajos, como por ejemplo: el jardinero que va a cuidar el jardín y se roba las herramientas del empleador que le reconoce sus derechos a pesar que no es un empleo formal, o la muchacha del servicio que utiliza muchos materiales de aseo porque como ella no los compra, o cuando en una comunidad la calle está en mal estado, pero solamente a unos pocos les interesa arreglarla, pero todos la usan, o el vecino que como la presión del agua es poca, compra una cisterna y deja sin agua a los demás, pues aquí si yo estoy bien, no me importa cómo estén los demás.

El sentimiento comunitario no existe, las empresas en Honduras tratan a los clientes como les da la gana, o los empresarios que le suben el precio a todo porque a pesar que su margen de ganancias es mucho, y son millonarios, no pueden mantener el mismo rango porque ellos a ningún costo pueden perder, aunque otros estén a punto de perderlo todo. El agua, por ejemplo, es un problema que ya muchos de los habitantes de Honduras empiezan a tener problemas de escasez, pero mientras los grandes magnates tengan todas sus comodidades, seguirán destruyendo y enriqueciéndose de los recursos naturales que son de todos. Pero aquí el mal no es de todos, sino de unos pocos, le incrementan a la energía al pueblo entero, pero unos pocos son los que reclaman, quieren quitar el décimo cuarto y la jubilación, pero unos pocos reclaman, y los dirigentes de los gremios se venden, pues mientras ellos estén bien los demás salen sobrando. En Japón todos hacen fila, y el retraso anual de todos los trenes de ese país es de minutos, porque allá al que está detrás de uno sí le importa que el otro llegue temprano a su trabajo, por que el bienestar es colectivo y no individual.