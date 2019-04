Cartas al editor

En una breve conversación con el buen amigo y excompañero de banda y del colegio San Francisco, abogado Roberto Cardona, director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), me comentó que el problema toral de este instituto radica fundamentalmente en la inconformidad del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con la forma en que se ha manejado por décadas la formación profesional en el Infop, fue así como hicieron un llamado a sus agremiados a no pagar sus aportaciones con motivo de esa inconformidad.

En ese sentido, desde el año pasado comenzamos a realizar una reingeniería y cambios en la estructura del recurso humano, del organigrama y de la parte operacional. El consejo directivo nos ha autorizado para que vayamos a la banca privada a pedir un préstamo por 375 millones para identificar las áreas menos eficientes, es decir, la que menos gradúan aprendices, y estableciendo esta deficiencia, volverla eficiente mediante un proceso de modernización, tecnificación para solventar esta situación que ha manifestado el sector privado desde hace varios años. El problema, entonces, en el Infop hay que verlo desde un punto de vista integral, pues no está cumpliendo ni con las expectativas de los empresarios ni con los planes de desarrollo para el país.

Todo tiene que ver con el sistema de formación profesional, pues no se están egresando profesionales de calidad, por el contrario, salen con ineficiencias y hasta con problemas de tipo emocional y esta parte es la que se tiene que suplir y no podemos negar que también tenemos una parte operacional que no está siendo eficiente. Se está graduando muy poca gente a un costo elevadísimo, entonces, hay que cambiar integralmente el sistema, de ahí que se harán despidos dentro del marco de la ley. Y en ese sentido, estamos siguiendo los postulados del consejo directivo, que está integrado por las centrales obreras, sector empresarial y el gobierno este punto tiene que quedar bien claro a la opinión publica nosotros solo estamos siguiendo órdenes para velar que el Infop cumpla con las expectativas para lo cual fue creado en beneficio del país, concluyó Cardona..