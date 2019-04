Cartas al editor

Con estupor leo hoy en EL HERALDO que el director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Roberto Cardona, está buscando la autorización para la supresión y clausura de centros regionales, divisiones, departamentos, secciones, unidades, programas y proyectos del instituto”. La verdad que esta es de esas noticias que duelen en el alma.

Es inconcebible que funcionarios que devengan jugosos salarios, que tienen a sus hijos estudiando en las escuelas y universidades más caras de Honduras y de otros países del globo terráqueo, impulsen estas iniciativas y, lo peor, que todo el mundo se queda callado ante semejante atentado contra el sagrado derecho que miles de estudiantes tienen a la educación. El presidente Juan Orlando Hernández debería tomar este caso del Infop personalmente y ordenar, primero, que se inicien las clases y, segundo, que si es cierto que quieren modernizar la institución, pues que lo hagan, pero sin afectar a los estudiantes. Sinceramente creo que en ningún país del mundo, por pobre que sea, se plantea cerrar un centro de enseñanza, más bien luchan por abrir muchos más. Señor Hernández, usted no puede permitir el cierre del Infop, no puede quitarle el derecho a la educación a miles de estudiantes que el delito que cargan sobre sus espaldas es haber nacido pobres. Ordene a sus subalternos que de inmediato inicien las clases y reúnase con los empresarios para que lleguen a acuerdos. No olvide que todos los días miles de hondureños deciden irse del país por la falta de oportunidades de empleo y de educación, entre otras causas. No orille a estos jóvenes a unirse a esas caravanas de migrantes que ahora están saliendo hacia Estados Unidos. Los empresarios también deben reflexionar y pedirle al Estado que se reinicien las clases y no solo eso, sino que también plantear las opciones que consideran más viables para hacer del Infop el centro de estudios que ellos sueñan, pero nunca dejar que esos estudiantes sigan en sus casas o en las calles esperando el retorno a clases..