Cartas al editor

Es innegable la crisis que vivimos en el país en todos los ámbitos: económico, político y social. Uno de los principales problemas por los que pasamos lo hondureños y nos afecta a todos es el narcotráfico, conflicto que no puede faltar en las noticias, pero para erradicarlo necesitamos que las autoridades del país no solo atrapen a los actores materiales de los hechos, sino también a los intelectuales y he aquí es donde entra a escena el papel de la Ley de Colaboración Eficaz.

La Ley de Colaboración Eficaz es una iniciativa presentada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) que ya está en el Congreso Nacional (CN) para su aprobación, mediante la cual se busca ampliar las investigaciones de casos conflictivos que lleguen a la justicia.

Con dicha iniciativa las personas condenadas por delitos de corrupción u otras personas ligadas a crímenes, serán favorecidas con una reducción de sus penas siempre y cuando aporten información que ayude a desmantelar redes del crimen y corrupción o recuperar el dinero proveniente de un ilícito.

A pesar de su importancia, la ley se encuentra engavetada en el Congreso Nacional.

El vocero de la Maccih, Luiz Marrey Guimarães, nos cuenta sobre el impacto que ha tenido esta ley en diferentes países y cita el ejemplo de Brasil con el caso “Lava Jato” considerada como la mayor operación contra la corrupción la impunidad en la historia del país sudamericano.

El objetivo del proyecto de ley es que existan parámetros para que algunos miembros de organizaciones criminales y corruptos del país puedan colaborar con los entes de justicia y conseguir beneficios, tales como reducir sus condenas, como sucede en otros países.

Las bondades de la misma recaen en el permiso de tener aliados a actores materiales y personas que puedan colaborar con sus testimonios e información para poder atrapar a los más grandes delincuentes y corruptos del país, siendo este último uno de los principales males que aqueja al país.