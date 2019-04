Cartas al editor

Ante la visible iniquidad de castigar a quien trae una carga de leña para uso doméstico y hacerse de la vista gorda ante miles de rastras cargadas de madera para uso comercial, queda demostrado que en Honduras siguen reinando los intereses de los más opulentos, aquí la justicia aplica solamente para los de pies descalzos.

Se me hace muy raro que un gobierno que prácticamente tiene el control de todo, no pueda controlar los diversos incendios que se están dando a nivel nacional, y hago hincapié en esto, están incendiando aquellos lugares que hasta hace poco respetaban, el objetivo es sin duda alguna convertir el país en un desierto, secar los ríos como el caso del río Choluteca, por ejemplo, pero las campañas de reforestación a nivel nacional desde hace mucho son titánicas y mediáticas también, pero lo que no se mira son los resultados, deberíamos de tener un gobierno preventivo, y no de reacción ante la alarmante situación de nuestros bosques, pero al parecer, hasta que los que tienen oscuros intereses en proyectos de construcción, y por eso están actuando mal contra el bosque, descubran que no se pueden tomar sus millones, tardemente abrirán los ojos y se darán cuenta que hay cosas en la vida mucho más importante que el dinero, el progreso y, por ende, el desarrollo a base de deforestación es incorrecto, y contraproducente, no tenemos ni el 1% de la capacidad monetaria para desarrollar una ciudad como Dubái, ni en broma, ni en dos siglos siquiera, nos vamos a parecer a los Emiratos Árabes, para ver este problema como algo irrelevante, somos un país que utiliza mucho el plástico, pero que ignorantemente no le damos un buen uso, a ese capital, es decir, en nuestra nación no monetizamos nuestros recursos, se podría pavimentar todo el país en algunos años, si utilizáramos ese plástico que está contaminando nuestros mares y aniquilando las especies, podríamos vender energía hidroeléctrica a toda Centroamérica si quisiéramos, pero al parecer conservar el medio ambiente no está en la agenda del gobierno, como sí lo está hacer tratados con Israel para comprar armamentos y tecnología de y contra espionaje, finalmente, el gobierno actúa según sus propios intereses.