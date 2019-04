Cartas al editor

“Está pasando”, de TEN Canal 10, es un programa que se transite de 2:00 a 4:00 de la tarde con un contenido variado, ahí el público se puede informar de consultas legales, personajes connotados nacionales e internacionales, notas curiosas, medicina alternativa, cuidado de mascotas, farándula y también mantenerse al tanto de lo que está pasando en el mundo y mucho más.

Don Rodrigo Wong Arévalo le ha brindado todo su apoyo a la producción y al elenco de presentadores para que este programa sea el más ameno e interesante de la programación de TEN.

Es importante que el público aprecie este tipo de programas de entretenimiento, información y educación para verlos y escucharlos con atención en lugar de contaminarse la mente con otros canales de televisión que en lugar de entretener y educar, lo que están haciendo de deformando la mente y cultura de su público “vendiéndoles” únicamente violencia y noticias perniciosas y nocivas.

El uso racional de los medios es importante tanto para la formación de una nueva cultura en nuestra población como para la imagen de nuestro país en el extranjero.

El problema es que algunos dueños o directores de medios han olvidado que nuestra televisión es una ventana o vitrina de lo que somos los hondureños y de cómo nos ven en el extranjero, no se trata de ocultar la realidad, se trata de no explotar la tragedia ajena con noticias llenas de amarillismo desmedido y comentarios de periodistas que más bien desahogan sus frustraciones personales en público transmitiéndoles toda su negatividad a sus espectadores, eso no contribuye en nada para el desarrollo de nuestro país, por el contrario, siento yo que en lo que se refiere a la televisión hemos retrocedido unos 30 años.

Volviendo al programa “Está pasando”, este miércoles dará inicio a una sección donde abordará temas relacionados con el fenómeno ovni y lo paranormal, sin duda dos temas que tienen mucha controversia sobre el que líderes mundiales como George W. Bush (QEPD) y el mismo Putin han abordado en público y sobre los ovnis hasta el mismo Vaticano ha reconocido su existencia.

Pendientes entonces de “Está pasando” todas las tardes por Televisión Educativa Nacional..