Cartas al editor

Es tan común salir de casa y ver en las calles a tantas personas con capacidades especiales, viviendo una vida de dificultades y sufrimiento, no tanto por su condición física o mental, sino por las inexistentes oportunidades de un hogar, un empleo digno y educación en una sociedad tan injusta e insensible que lo único que ofrece es discriminación y exclusión social.

En Honduras no se cumple la Ley de Desarrollo e Integración Social para Personas con Discapacidad, la mayoría de niños y jóvenes sufre discriminación, no tiene atención médica adecuada, y menos fácil acceso a la educación, revela el informe de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad en Honduras (Fenopdih).

Según estimaciones, en Honduras hay alrededor de 1.2 millones de personas con discapacidad que representa un aproximado del 13% de la población.

Según la OIT, el 80% de la PEA de personas con discapacidad está en condición de desempleo con mayor incidencia en la zona rural.

Cifras oficiales establecen que en el país solo el 5% de los 1.2 millones de personas con discapacidad posee un trabajo digno.

Lo anterior deja al descubierto la necesidad que la empresa privada asuma el compromiso social con esta colectividad que en la actualidad está fuera de las oportunidades laborales. De igual manera, el gobierno debe ser más eficiente desarrollando acciones que ayuden e integren a una persona con discapacidad.

Por otro lado, no hay que olvidar el compromiso que debemos tener como sociedad: ser tolerantes, aceptar la diversidad, no discriminar a una persona por poseer una condición física que no eligió tener. Debemos promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes.

No es correcto acostumbrarnos a observar personas que en muletas recogen las botellas de la basura para ganarse la vida y a otros que bajo el imperante sol y en silla de ruedas buscan pasajeros para los autobuses. Hay que humanizarnos.

.