Cartas al editor

El uso de “noticias falsas” se ha extendido a los anuncios médicos en Australia y probablemente en la mayoría de los países. Hay falsas celebridades que promueven medicinas reales en la TV. El hecho de que alguien esté en la TV no le da la credibilidad implícita. El consejo médico debe provenir de los médicos, no de las personas que representan a los médicos. La última tendencia relativa es crear anuncios falsos para medicamentos falsos utilizando la imagen de celebridades reales, pero sin su permiso. Un número de personas muy respetadas, principalmente identidades mediáticas o deportivas, han descubierto que están “promocionando” productos que no han utilizado y no utilizarían. ¿Cómo ocurre esto? Esta es quizás la lección de la sociedad moderna con el creciente culto al poder de los famosos y la aceptación decreciente de la ciencia como un hecho. Necesitamos retroceder más del mundo falso creado a un mundo real, con base científica. Encuentra un verdadero doctor y confía en ellos con tu vida. Es la única opción sensata.