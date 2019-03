Cartas al editor

Publiqué mi primer artículo en el año de 1989, cuando tenía 24 años, es decir que ya hace mucho tiempo que practicamos este “hobby”. Como ya son muchos los años de experiencia podemos asegurar que al momento de escribir un artículo siempre lo he realizado considerando más a la población joven y a los que son de mi generación, o sea aquellas personas que les gusta obtener la información de forma rápida, no acostumbro a escribir de forma extensa, aunque tengo la capacidad para hacerlo. Siempre he dicho que los que escriben aquellos grandes testamentos (tamagases) el público no los lee, no le gusta los que para decir algo dan vueltas y vueltas antes de aterrizar, tampoco me ha interesado que mi fotografía aparezca con mi artículo, pues nunca he tenido la “fantasía” de ser famoso a pesar de haber creado y producido programas de televisión para canales importantes, por lo general solo aparecía en TV en aniversarios y para celebrar la Navidad, opino que “el gancho” para que lo lean a uno está en el título del artículo. Por otro lado, en el colegio siempre nos dijeron “el Instituto San Francisco, solo sale una vez al año con el público que es el 15 de septiembre”, es decir que se me inculcó que no es la cantidad sino la calidad lo que cuenta. Desde que era un niño siempre me ha gustado crear y pensar antes de actuar. Diana -mi hermana mayor- me sorprendía las madrugadas y me preguntaba ¿Qué estás haciendo Dennis? Pensando… Diana… pensando- y ella me decía “vos solo pensando pasas, algún día te van a llevar los rusos y es que para pensar tienes que encender la luz”. Claro, le contestaba, “no vez que se me acaba de encender el foco”. –“Apaga la luz, chistosito”. Cuando comencé a trabajar en televisión aprendí a pensar rápido y a contar historias en poco tiempo, pues si hay un medio que desarrolla la agilidad mental y en el que no se debe perder el tiempo es en los espacios televisivos, en ese sentido al momento de escribir un artículo prefiero los espacios pequeños como este para me lean grandes cantidades de personas, aquellas que prefieren la lectura rápida y trato siempre que mis mensajes se han creativos, amenos, concisos y directos, así de sencillo.