Cartas al editor

Tegucigalpa no es la excepción a que los rayos UV estén en su máxima expresión cuando se llega el mediodía y hasta horas de la tarde, aparte del gran racionamiento de agua por el que está pasando la ciudad.

Pues al parecer el señor alcalde desconoce la importancia de los árboles, que se ha dedicado a cortar en el casco urbano, ya que están cambiando los purificadores del aire, los que evitan la erosión del suelo, los que dan sombra, los que mantienen vida, por columnas de cemento; cemento sólido que no da frescura, concreto y asfalto a base de químicos que contaminan el ambiente; queriendo así querer ser una metrópoli o al menos intentar parecernos a una de ellas, y aunque las metrópolis cuentan con agua en abundancia, energía eléctrica que no falle ocho horas cuando se le hace el mantenimiento, wifi en la mayoría de todos los hogares, por no decir en todos, así como lo es Nueva York, aquí nadie piensa en hacer pavimento a base de plástico, así como en la India, que precisamente no es una metrópoli, pero que sí están preocupados por el medio ambiente, pero nadie apoya medidas para evitar que se corte un árbol; si hay que construir, los árboles están de más, lo que importa es cómo se vea, y no cómo se sienta, aunque a muchos les deslumbre ver esas obras, pero sofocarse por el extremo calor, ¿acaso nadie sabe que?: un árbol filtra al año, 29,000 litros de agua, enfría como 10 aires acondicionados funcionando todo el día, ayudan a mejorar el cambio climático, entre muchos otros beneficios, pero al parecer desconocen esas funciones vitales de esta planta y solo se dedican a crear una ciudad más decorada, pero menos llena de vida.

Es decir las autoridades de la capital están llenando el ambiente de nada, pues en la mayoría de las entradas a la ciudad hay puentes aéreos, y mucha basura también, y ahora a falta de agua nadie propone reforestar, sino utilizar grama sintética, en donde solo hay que preocuparse solamente la estética, y a pocos les importe tener una Tegucigalpa plástica, y verde, y no hablo de reciclaje, que construir pensando en verde. Un verde natural y no artificial.