Cartas al editor

Los millennials, ¿cuántas veces hemos escuchado que es la generación perdida?

Muchas personas les califican como la generación más perezosa, mantenida y menos productiva en la historia de la humanidad.

Puede ser verdad que a los jóvenes de hoy les encantan los lujos, en muchas ocasiones son maleducados, desprecian a la autoridad, irrespetan a sus mayores o superiores, son narcisistas, sin un enfoque definido y es por eso que en muchas ocasiones se utiliza este término para insultar o degradar a un individuo que no hace nunca lo suficiente para lograr algo en la vida.

Siempre he considerado que ha sido un error definir algo particular como algo general, pero vamos, no ha habido en la historia de la humanidad una generación perfecta, los Baby Boomers (personas que nacieron entre los años 40 y mitad de los 60) permitieron la guerra de Vietnam y tanto los Baby Boomers como la generación X (personas que nacieron en la mitad de los años 60 hasta inicio de los 80) fueron los que en su mayoría votaron por Donald Trump, pero ambas generaciones fueron también las que lucharon para que tanto hombres, mujeres y niños de raza negra o blanca vivieran con muchos más derechos y libertades.

Vivimos en un mundo en donde a muchos individuos les parece correcto etiquetar a alguien cuando en realidad la única etiqueta que siempre ha existido y de la que todos hemos formado parte desde el momento en el que nacemos es la de persona.

Es seguro que a lo largo de toda nuestra vida conoceremos personas que son tanto buenas como malas sin importar su edad, ¿por qué? Simple, es la naturaleza del ser humano, es por eso que si crees que los millennials son la generación perdida, que provocará que el planeta se vaya al demonio, solo piensa que es la misma que ha logrado acortar las distancias de comunicación en el mundo a través de las redes sociales y que le ha permitido a la comunidad LGBTI tener una voz, entre otras conquistas de los millennials que construyen democracia.