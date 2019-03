Cartas al editor

Cuando me di cuenta por los medios de comunicación sobre el conflicto entre la madre e hijos de la familia Zelaya Medrano, que al parecer es por motivos de una herencia en disputa, me sorprendí y a la vez me dio tristeza ver el rostro de Doña Martha decepcionada y adolorida por una denuncia en su contra formulada por cinco de sus hijos cuatro hombres y una mujer.

Que lástima que un conflicto privado y familiar allá transcendido a los medios de comunicación, pero también que imprudencia de quien asesoró a los hijos a denunciar a su madre, pues sin duda que la ley siempre protegerá a la viuda y la sociedad condena este tipo de acciones.

También me acordé de un cuento que venía en los libros de primaria que leíamos en aquellos años y que es estoy seguro también lo leyeron ellos pues somos contemporáneos y estudiamos en el mismo colegio.

El cuento se llama “La factura” y trata de un niño a quien su madre le asignó unas tareas domésticas y a este motivado por la ambición de tener dinero al final del día le paso una factura a su madre que desglosó así: “Por haber podado el césped me debes 5 lempiras, por haber lavado los platos 5 lempiras y por haber lavado tu carro otros 5 lempiras”. La madre al leer la factura tomó su cartera y le pagó. Durante el niño dormía la mamá tomó papel y lápiz y escribió una nota que sigilosamente dejó en la mesa de noche de su hijo para que este al despertar la leyera. Al día siguiente el hijo leyó la nota que decía: Por haberte dado la vida no me debes nada, por haberte amamantado y cuidarte cuando eras un bebé no me debes nada y por quererte más que a mi propia vida… hijo mío tampoco me debes nada. El niño con lágrimas en sus ojos corrió a donde su madre y le dio un gran abrazo y le dijo “Perdóname mamá, qué injusto he sido contigo”. Los conflictos por herencias han sido desde siempre motivo para que muchas familias se separen, espero que la familia Zelaya Medrano a quienes les tengo mucho aprecio y cariño, se reconcilien pronto.