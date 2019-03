Cartas al editor

Soy una señora de 60 años que muy poco salgo de mi hogar y cuando lo hago es por motivos de exigencia mayor. Yo vivo aquí en el sur de la capital. Esta semana me tocó ir al Hospital Escuela y como no tengo vehículo propio tuve que irme en transporte público.

Quiero comentarles dos cosas. Lo primero es lo caro que cobran las carreras los taxis. Es increíble que la misma gente de nuestra misma condición social, es decir del sector trabajador, quieran sangrarlo a uno con una carrera. Cuando le solicité los servicios a uno de ellos me dijo que la carrera me costaba 150 lempiras. Consulté con un segundo que se bajó a 140 y un tercero a 130 lempiras. Imagínense, se me iba con ellos solo en transporte gastaría 230 a 260 lempiras, que no tenía. Pues decidí venirme en uno de esos buses que llaman rapiditos, y vaya que sí son rapiditos. Esos motoristas no respetan a nadie al momento de conducir; irrespetan todas las señales de tránsito, incluyendo los semáforos en rojo. Tampoco respetan al peatón. Ese muchacho que conducía la unidad en la que yo viajaba casi atropella a una persona que estaba cruzando el bulevar de lado a lado. Fue una experiencia terrible. Cuando bajé del bus di gracias a Dios de haberme permitido llegar con vida al hospital. Y lo peor es que al menos yo no vi ni un tan solo agente de tránsito en todo el recorrido. Las autoridades deben hacer algo para regular la velocidad con la que conducen esos señores. No pueden andar exponiendo la vida de sus pasajeros y los peatones de la manera que lo hacen. Por favor señores de Tránsito. Hagan algo, eviten más tragedias. La vida de muchas personas está en sus manos.