Cartas al editor

La nueva ley en discusión, la de Desarrollo Inclusivo para Personas con Discapacidad, debe tomar en cuenta las recomendaciones dadas al Estado de Honduras en la evaluación del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recomienda que se homologue la ley del sector, códigos, leyes vigentes en el país y estén totalmente apegadas a los principios de la convención y ampliar la evolución de la discapacidad.

Debe revisarse en general la redacción de la propuesta y realizar por el Congreso Nacional un estudio comparativo con las leyes vigentes del sector discapacidad en los países de la región, principalmente en los temas de salud y beneficios fiscales.

Se debe garantizar el principio de capacidad jurídica y vida independiente.

Incluir conceptos claros de género. Debe tomarse en cuenta que la atención debe ser integral con un enfoque de ciclo de vida. Debe incluirse el tema de la prevención de la deficiencia y discapacidad. En el tema de acceso a la justicia es equiparar las condiciones de todas y todos ante la ley. El respeto de la condición de la dirección y el nombramiento de sus autoridades se garantiza con el no cambio de la propuesta presentada por el sector. En el tema de la atención en salud, la cobertura es insuficiente y no responde a sus necesidades de prevención y atención. Las recomendaciones emitidas que desde el CN en la legislatura anterior recomendó no contemplar artículos que afectaran el Presupuesto General de la República, no permiten ampliar la cobertura de atención tan necesaria en este sector.