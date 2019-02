Cartas al editor

Ha llamado la atención de los hondureños el recurso de inconstitucionalidad que admitió la Corte Suprema de Justicia sobre los artículos que prohíben el matrimonio entre las personas del mismo género.

Mentiría si dijera que no me sorprende la reacción negativa de muchos compatriotas, pero me gustaría que fuera diferente. La comunidad LGTB+ (los Gays, Lesbianas, Transexuales y más – Asexuales, Pansexuales, Bigénero, Generofluido, etc.–) es mundialmente amplia, y poco a poco hay más personas que se sienten seguras en ella.

Claro, estos son considerados como aquellos que mantienen un estilo de vida antitradicional o, como dirían, antimoral. Y aunque la comunidad fomenta el amor, sea romántico o propio, son despreciados por gran parte de la población.

Por mucho tiempo hablar sobre la homosexualidad era un tabú: era inaceptable y contra la ley, en especial en ciertas culturas –como la latinoamericana, donde la cultura machista está muy presente–. Pero en la actualidad, gracias a los medios de comunicación, en especial las redes sociales, los queers han gritado sus exigencias y, gracias a ello, alcanzado grandes logros: como el respeto de los derechos humanos, la legalización de los matrimonios homosexuales, libertad de adopción y la libertad de identidad de género (en países “avanzados”, claro).

Además, hay representantes de la comunidad en grandes cargos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, no son aceptados por todos. Los conservadores –como mencioné anteriormente, aunque no por todos– discriminan de manera increíble a los gais.