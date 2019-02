Cartas al editor

Honduras, una nación que en pleno siglo XXI, en vez de avanzar, va en retroceso, pues desde mi punto de vista, un oftalmólogo se desempeñaría mejor en una clínica de ojos que en una dental.

Pero en mi tierra, las cosas a veces parecieran estar fuera de contexto, pues tenemos un ministro de Educación graduado de agronomía, y una abogada como directora del Banco Central, ¿quién hace nombramientos? ¿Acaso no hay pedagogos ni economistas capaces aquí? Lo dudo mucho, porque nuestra UNAH ha formado excelentes profesionales, a lo mejor mi lógica es muy absurda para entender cómo personas ocupan puestos lejanos a su profesión. Siendo ellos la piedra en el zapato que impide que el país se desarrolle, vuelvo y repito, tal vez estoy errado en pensar que un futbolista puede nadar mejor que un nadador, valga la redundancia, pues aún no entiendo cómo es posible que sucedan este tipo de situaciones, como tampoco entiendo que alguien que ni siquiera tiene una preparación académica a nivel de pregrado, pueda tener un puesto en el Congreso Nacional, y desde ahí legislar una ley, pues tenemos futbolistas que no han ni siquiera aportado una ley para impulsar el deporte, también hay otros payasos literalmente, que no tienen una remota idea de cómo es la situación económica del país, y que solamente por ser populares ocupan puestos de gran envergadura, a los que solo van a realizar acto de presencia, y a cobrar un jugoso salario, el cual es echar dinero en bolsillos rotos; pero mientras la cúpula política permita este tipo de barbaridades no esperemos que nada cambie, pues ellos son los dueños de ideas descabelladas.