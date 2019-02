Cartas al editor

En los primeros años de mi vida universitaria como estudiante de Medicina de la UNAH desconocía el concepto Vinculación Universidad-Sociedad.

Fue hasta que en cuarto año de la carrera comencé a formar parte de un grupo de voluntarios, llamado Iniciativa Multidisciplinaria de Investigación y Servicio (IMIS), que me di cuenta de la importancia de la vinculación y que es una obligación estudiantil formar parte de estos procesos. En los primeros meses como miembro de IMIS no tenía muy claro qué es lo que se podía hacer. Creía, erróneamente, que un grupo de estudiantes no tenía la capacidad de generar cambios en la sociedad y que eso le correspondía a las autoridades designadas y al cuerpo docente de la institución. Lo anterior me limitaba al aprendizaje teórico que se desarrollaba en las aulas de clases y los libros y me impedía participar activamente en la organización. Posteriormente, comprendí que existen muchas oportunidades para hacer la diferencia y que solo queda dar un paso al frente y aprovecharlas. Son muchos los elementos que le dan valor a la vinculación, entre ellos tomar conciencia de la realidad nacional, posibilidad de ser un agente de cambio, obtener aprendizaje en la creación de proyectos comunitarios con equipos multidisciplinarios, conocer diferentes costumbres y tradiciones, adquisición de experiencias para el futuro profesional y crecimiento personal, entre otras. Todo esto se logra mediante las relaciones que se establecen con los diferentes grupos sociales, incluyendo el mismo grupo de trabajo, que llega a ser una familia.