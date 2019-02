Cartas al editor

El presidente de la asamblea legislativa del El Salvador, Norman Quijano, en declaraciones a un medio internacional como es Televicentro de Honduras, previo a las elecciones del pasado domingo calificó al candidato de Gran Alianza por la Unidad (Gana), Nayib Bukele, como “un vago, que jamás estudió” y otra serie de calificativos despectivos hacia el contrincante de su partido.

Es evidente que no diría cosas bonitas del candidato opositor, sin embargo, estas declaraciones nos demuestran una vez que cuando una persona está en el poder la soberbia no le permite ver con claridad cuál es el panorama real del acontecer nacional, pues se acostumbra a las mieles que trae consigo la posición cómoda de gobernar, andar en carro blindado, rodeado de guardaespaldas y tener a su alrededor un sinnúmero de zalameros que por poco le lustran hasta los zapatos, a cualquiera le mueve el tapete y le hace perder la perspectiva del sentir y pensar de la mayoría de la población. En el país hermano se quería un cambio y vieron en Bukele esa oportunidad, además, creo sin temor a equivocarme, que es el presidente electo más joven de Centroamérica en la historia contemporánea, pues a sus 37 años resultó ganador de un proceso que es calificado de transparente. Su estrategia se basó mucho en solicitar el voto a la juventud, a quien le pidió en reiteradas ocasiones que “no lo dejaran solo, que salieran a votar masivamente por el cambio”, y así lo hicieron. Me parece que el presidente de la asamblea fue muy indiscreto, al igual que algunos periodistas hondureños que al descalificar a Bukele en su personalidad irrespetaron la soberanía que tienen los pueblos para de forma democrática elegir a sus autoridades. Luego del resultado de las elecciones me pregunto, ¿cómo les quedó el ojo?