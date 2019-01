Cartas al editor

Dos países latinoamericanos están pasando por la misma situación política, el primero Venezuela, un país con petróleo y gobernado para unos por un dictador, y para otros como alguien que no ha dejado que su nación sea intervenida por los Estados Unidos; el segundo Honduras, el país más pobre de toda la región, con serios problemas de salud, educación, desempleo e infraestructura, entre muchos otros, una nación que ha sido con el paso de cada gobierno sumergida cada vez más por la corrupción, ese flagelo que aún sigue castigando fuertemente a los hondureños que se encuentran en el inferior de la pirámide de la sociedad. Al igual que en Venezuela, en nuestro país hay mucha inconformidad, inconformidad que desde mi parecer no será resuelta permitiendo que un tercero se inmiscuya en resolver algo que no le interesa, me refiero interés por el bienestar de los ciudadanos de ambos países, porque para su gran imperio estos son muchos, la nación de Bolívar cuenta con una gran reserva de oro negro, y la de Morazán se encuentra ubicada estratégicamente en el corazón del continente, y pues desde hace mucho que ellos han intervenido en crisis sociales, de las cuales siempre buscan solo sus beneficios. Para ellos en Venezuela hay una dictadura, y aquí son muchos los que también pensamos de la misma manera, pero nadie pone los ojos en la crisis de Honduras, pues aquí ellos tienen en el poder a quien ellos impusieron, y pues tal vez, y solo tal vez, esa es la piedrita en el zapato que no se logran sacar, porque a Maduro no lo eligieron ellos, aunque no niego que él se pudo haber elegido solo.