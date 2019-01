Cartas al editor

La administración del alcalde “Tito” Asfura se ha caracterizado por el montón de puentes y túneles que se esparcen por la ciudad.

Desde que inició su mandato nos acostumbramos a ver a hombres haciendo hoyos, talando árboles para levantar la infraestructura que, tengo que admitir, hace ver a Tegucigalpa un poco más moderna, aunque personalmente no comparta que rieguen tanto cemento por todos lados.

Pero en fin... ese dinamismo parece que ha desaparecido desde que “renunció” al cargo de director de Obras Civiles don Roberto Zablah.

Ahora resulta que todo está parado. Ya no hay más hombres trabajando en el puente de la colonia La Vega; la vía rápida que viene por la ribera del río Choluteca y pasa por la colonia La Vega está casi lista, pero todavía no la abren al público; los puentes que se construyen por la colonia América también están parados. No se continuaron los trabajos que van hacia la Unitec y allí es un caos cada mañana.

¿Qué está pasando? Con la salida de Zablah tampoco se habla más de las nuevas obras que se iban a construir en la capital. Parece que a “Tito” se le fue el motor principal de su administración. Ojalá que esa salida no vaya a representar una paralización de esas obras que hay por varios sectores y que representan un obstáculo para el libre tránsito.

Además que no pueden dejarlas tiradas así por así porque se trata de nuestros impuestos. El alcalde debe aligerarse a nombrar (si es que no lo ha hecho todavía) al sustituto de Zablah y ojalá que nombre a alguien que tenga el mismo dinamismo.

Los capitalinos no nos merecemos vivir en este caos en el que nos tienen todos los días.